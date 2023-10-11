Gaziantep Ticaret Odası organizasyonunda, yüzlerce firmanın katılımıyla büyük indirimlerin yapılacağı geleneksel Gaziantep Alışveriş Günleri 14 Ekim’de start alıyor.

14-22 Ekim tarihleri arasında 9 gün boyunca sürecek 5. Gaziantep Alışveriş Günleri’nde Gaziantepliler, ihtiyaç duyacağı ürün ve hizmetlere en uygun fiyatıyla ulaşma imkanı elde edecek.

Bu yıl 5’incisi düzenlenecek “Gaziantep Alışveriş Günleri” hakkında konuşan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, amaçlarının Gazianteplileri indirimli ürün ve hizmetlerle buluştururken kent ticaretini de hareketlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Gaziantep Alışveriş Günleri’nin bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Öncelikle bu kampanyanın hayata geçirilmesinde ve geleneksel hale getirilmesinde büyük desteği olan Yönetim Kurulumuza ve Meslek Komite üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gaziantep ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu etkinlik ile halkımızı uygun fiyatlı ürün ve hizmetlerle buluştururken üyelerimizin satışlarını da artırmasını sağlıyoruz” dedi.

“Etkinlik için 13 Ekim’de Gazi Muhtar Paşa Bulvarında kortej düzenlenecek”

9 gün sürecek 5. Gaziantep Alışveriş Günleri’nde tüm işletmelerde özel indirimlerin yapılacağını vurgulayan Başkan Teymur, “Beşincisini düzenlediğimiz bu etkinlik; GTO çatısı altındaki Meslek Komitelerimizin birlikte geliştirdikleri, tüm sektörleri kapsayan bir çalışma. Gaziantep Alışveriş Günleri’ni düzenlemekteki en temel hedefimiz geçtiğimiz bu zorlu ekonomik süreçte hem satıcının hem de tüketicinin kazanması, ticari hayatımızın canlanması. Gıdadan beyaz eşyaya, tekstilden sağlık sektörüne hemen hemen her sektörden katılım var. Her kesime hitap eden indirimli ürün ve hizmetler var. Ayrıca etkinliğimiz için 13 Ekim Cuma günü saat 16.30’da Gazi Muhtar Paşa Bulvarında Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in de katılımıyla kortej düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Kampanyaya dahil olmak isteyen işletmelerimiz, indirimlerin yapıldığı firmaları ve adreslerini görmek isteyen vatandaşlarımız da tüm detaylara www.gto.org.tr adresinden ulaşabilirler” şeklinde konuştu.