TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A Grubu’nu lider bitiren ve çeyrek finalde Beşiktaş ile Antalyaspor maçının galibiyle karşılaşacak olan Gaziantep ALG Spor’da hedef yine şampiyonluk olarak belirlendi.

TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A Grubu’nu lider bitiren ve çeyrek finalde Beşiktaş ile Antalyaspor maçının galibiyle karşılaşacak olan Gaziantep ALG Spor şampiyonluğa odaklandı. Ligin normal sezonun lider bitirdiği için direkt çeyrek finale yükselen Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş-Antalyaspor maçının galibiyle çeyrek mücadelesi verecek.

ALG Spor Başkanı Ali Gözcü ve Teknik Sorumlu Salih Öner, yaptıkları açıklama ile şehre ikinci kez şampiyonluk kupasını getirerek, depremden yara alan Gazianteplileri biraz olsun güldürmek istediklerini söyledi. Başkan Ali Gözcü, "Öncelikle çeyrek finalden dolayı oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ediyorum. Grubumuzu birinci bitirmemiz, deprem bölgesinde olmamız nedeniyle ekstra bir sevinç oldu takımımız ve taraftarlarımız adına" ifadelerini kullanırken, Öner ise, "Maalesef fiziksel olarak da, psikolojik olarak da sürecin etkileri devam edecek gibi görünüyor. Bugün itibariyle bizlerin yapması gereken normalleşme sürecinde elimizden gelenin en iyisini yapmak" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Ali Gözcü, çeyrek finalde rakiplerinin Beşiktaş - Antalyaspor maçının galibi olacağını ve hangi takım gelirse gelsin hedeflerinin her zaman olduğu gibi şampiyonluk olacağını belirterek, "Takımımı şundan dolayı da tebrik edip teşekkürlerimi sunuyorum. Herkes deprem bölgesinden uzaklaşırken oyuncularım ve teknik ekibim çok ciddi bir fedakarlık gösterip, Gaziantep’te kalmayı tercih ettiler. Bu da bizim lige devam etmemiz açısından cesaret verdi. İnşallah bu yıl da geçen yıl olduğu gibi başarımızı şampiyonlukla taçlandırırız. Takımımız buna inançlı. Antrenmanlarımız durmaksızın devam ediyor. Milli takıma beş oyuncu gönderdik. Milli takımdan sonra her zaman olduğu gibi en disiplinli bir şekilde finallere daha sıkı hazırlanarak deprem bölgesinden şampiyon çıkacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Salih Öner: "Ali başkanımız örnek davranışa imza attı

Takımın yeni teknik sorumlusu olan ve çıktığı maçlarda başarılı sonuçlarıyla takdir toplayan Salih Öner, "Bilindiği gibi ALG Spor olarak Beşiktaş maçının tüm gelirlerini Ali Gözcü başkanımızın aldığı kararla depremzedelere bağışladık. Bunun dışında üzerimize düşen sosyal sorumluluk projelerine de imza attık. İşin sportif yönüne gelince kadın futbolunda 4 yıldır görev yapıyorum. Farklı pozisyonlarda antrenör olarak görev aldım. Bu sene Ali Gözcü başkanımızın aldığı karar ile takımın başına teknik direktör olarak getirildim. Başkanımıza bu konudaki güveni için ayrıca çok teşekkür ediyorum. 11 haftadır ise takımın başında teknik direktör olarak görev yapmaktayım ve sezonu 8 puan farkla lider tamamladık" şeklinde konuştu.

"Şampiyon olup depremzede vatandaşlarımıza armağan etmek istiyoruz"

Salih Öner, normal sezonu değerlendirirken, hedeflerinin üst üste ikinci şampiyonluk olduğunu söyleyerek, "Sezonu değerlendirmek gerekirse, zorlu bir grupta yer alıp, zorlu mücadelelere katıldık. Bu maçlardan iyi futbol oynayıp galibiyet serisi yakaladık. Bu süreçte ekibim Orhan hoca, Barış hoca, Saniye hoca ve Nusret abi çok büyük özveri gösterdi ve destekçilerimdi. Sporcularım ise depremden kaynaklanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakarak büyük bir mücadele ile sahada olmaya devam ettiler. Sahaya kendi oyunumuzu yansıttığımız müddetçe şampiyonluğun yine en büyük adayıyız. ALG Spor, kadın futbolunun her sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan bir takımıdır. Biz de bunun farkında olarak çalışmalarımızı daha sıkı tutuyoruz. Çeyrek finale doğrudan katıldık ve Beşiktaş ile Antalyaspor maçının galibiyle oynayacağız. İnşallah bu sene de şampiyon olmak istiyoruz. Deprem bölgesinden bir takımın şampiyonluğunu Gazi şehrimize ve tüm bölgeye özellikle depremzede vatandaşlarımıza armağan etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.