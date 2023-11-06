Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 9. haftasında deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştı. Gaziantep ekibi, zorlu deplasmanda 18. dakikada Karyna ile 1-0 öne geçti. Karadeniz ekibi ise 82. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı.

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Uzun süre maçı önde götürmesine karşın 82. dakikada yenilen penaltı golüyle 2 puan bırakan Gaziantep ALG Spor Teknik Direktör Kenan Öztürk, şaşkınlık yaşadıklarını ve üst üste kaybedilen 4 puan sonrası üzgün olduklarını söyledi. Kenan Öztürk, kısa sürede toparlanıp yeniden hak ettikleri noktaya geleceklerini de ifade etti.