Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk haftasında Hatayspor’u konuk edecek.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk haftasında Hatayspor’u konuk edecek.

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde grup kura ve fikstür çekimi İstanbul Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşirken fikstür çekimi sonucunda geçen sezonun şampiyonu ALG Spor, A grubunda mücadele verecek.

Çekilen kura sonrası ALG Spor ile birlikte A grubunda Hatayspor Karadeniz Ereğli Belediyespor Hakkarigücüspor Dudulluspor Fatih Vatanspor Altay Beşiktaş ve finalde kaybeden Fatih Karagümrük yer alıyor. Grupların belli olmasının ardından fikstür çekimi sonrası Gaziantep ALG Spor 15-16 Ekim’de başlayacak olan ligin 1. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-Grili takım ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşıaşacak olurken grupta 9 takım yer alması nedeniyle her takım bir haftayı bay geçecek. ALG Spor ile grubunda 4. haftayı bay geçen takım olacak.

"Fikstür çekimi hayırlı olsun"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, çekilen fisktür sonrası güzel bir sezon olması temennisinde bulunarak, "Öncelikle sakatsız, sorunsuz, fair-play çerçevesinde bir sezon olmasını diliyorum. Öncelikle gruplar ve fikstür hayırlı olsun. Grubumuzda çok değerli ve önemli rakipler var. İnşallah güzel bir sezon olur ve inanıyorum ki sezonun sonunda yine kupayı havaya kaldıran Gaziantep ALG Spor olacaktır. İlk maçımızı evimizde Hatayspor ile oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum, takımımızı geçen sezon olduğu gibi bu sezonda yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.