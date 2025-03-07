Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü depremzede kadınlara yönelik anlamlı bir etkinlikle kutladı.

Türkiye’nin ilk AB Bilgi Merkezi olarak 1996 yılında Gaziantep Ticaret Odasında kurulan ve kurulduğu günden bu yana Avrupa Birliği (AB) değerleri doğrultusunda yerelde toplumun AB hakkında daha fazla bilgi edinmesi ve farkındalığının artmasına imkan sağlayan etkinliklere imza atan Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için depremzede kadınlarla birlikteydi.

Gaziantep AB Bilgi Merkezi organizasyonunda İslahiye ve Nurdağı’nda konteyner kentlerde düzenlenen ve 2 gün süren "Afetlerden Etkilenen Kadınlarda Dayanıklılık Oluşturma ve Olumlu Düşünme Becerilerini Geliştirme Atölyesi"nde kadınların sosyal hayata katılımına katkı sunmak amacıyla duygusal dayanıklılıklarını ve psikososyal gelişimlerini artıracak çalışmalar yapıldı. Bunun yanında kadının aile içindeki rolü ve kadın sağlık hakları konularına da değinildi. Etkinliğin sonunda ise tüm kadınlara hijyen kiti hediye edildi.

"Yaşanan felaketin bıraktığı izler fiziki yıkımdan çok daha derin"

Depremzede kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin İslahiye etabında açılış konuşması gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Dünya Kadınlar Günü’nün yalnızca kutlama günü değil dayanışma ve farkındalığın da günü olduğunu belirterek, "Depremin ardından sahaya indiğimizde, bir gerçeği çok net gördük. Afet sonrası ekmek, su kadar, hatta belki de onlardan daha çok ihtiyaç duyulan şey psikososyal destektir. Ve bu ihtiyaç yalnızca evini kaybeden, yakınlarını yitiren kadınların değil, tüm toplumun, hepimizin ihtiyacıdır. Çünkü yaşanan felaketin ruhlarımızda bıraktığı izler, fiziki yıkımdan çok daha derin" dedi.

"Kadın, kendi ihtiyaçlarını hep en sona bırakıyor"

Kadınların afetten önce olduğu gibi sonrasında da toplumsal rollerin getirdiği yükü sırtlamaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Çadırda da olsa, konteynerde de olsa evini düzenlemeye çalışıyor, yemek yapıyor, çocuklarını sakinleştirmeye çabalıyor, hastalarına, yaşlılarına bakıyor Ama en önemli olanı; kendi acısını, kendi ihtiyaçlarını hep en sona bırakıyor. İşte bu yüzden, kadınlara destek mekanizmalarını güçlendirmeli ve afetlere dayanıklı bir toplumun toplumsal cinsiyet eşitliğiyle mümkün olduğunu kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor"

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de Gaziantep AB Bilgi Merkezi’nin bu etkinliğinin deprem yaralarını sarmakta olan İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde depremzede kadınlara yönelik yapılıyor oluşunun ayrı bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Asrın felaketinde 7’den 70’e hepimiz büyük acılar yaşadık ama özellikle kadınlarımızın yükü çok ağır oldu. Kadınlarımız maalesef toplumdaki yerleşik toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle bu sorunları daha derinden ve daha şiddetli yaşayan kesimin başında gelmektedir. Bu anlamda hepimize büyük sorumluluklar düştüğünü, kadınlarımız için çok daha güçlü adımlar atmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Tuğçe Ayçil ise açılış konuşmaları ardından merkezce yürüttükleri faaliyetler ve planlanan projeler hakkında sunum gerçekleştirdi, etkinlik hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Aile Danışmanı Fatma Servet Hıdıroğlu’nun katılımıyla kadının aile içindeki rolü, çocuklar üzerindeki etkisi ve gelişimi üzerine önemli bir bakış açısı sunan söyleşiyle devam eden etkinlik, Sosyolog ve Master Kahkaha Yogası Eğitmeni Şengül Esen Demir’in yaşam direncini güçlendiren ve çözüm odaklı bakış açısını pekiştiren Mutluluk Pratikleri Sınıfı atölye çalışmasıyla sona erdi.

Kadınların toplumdaki eşit rolünü ve sağlıklı yaşamlarını desteklemek için aile, kadın ve sosyal sorumluluk perspektifinden kapsamlı bir yaklaşımın sunulduğu etkinliğe katılan 700’ü aşkın depremzede kadına hijyen kitleri hediye edildi.