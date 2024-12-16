Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi sertifikasyon birimi, 2016 yılında başlattığı sertifikalı eğitim programları ile sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

İlk etapta yoğun bakım, ameliyathane ve acil hemşireliği alanlarında başlayan programlar, 2024 yılı itibarıyla 10 farklı uzmanlık alanına genişletildi. 2024 yılı sonu itibarıyla yoğun bakım, ameliyathane, acil, pediatri yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım, psikiyatri, evde sağlık hizmetleri, palyatif, nütrisyon ve çocuk acil hemşireliği gibi alanlarda toplam 106 eğitim programı düzenlendi. Bu programlara katılan bin 553 sağlık çalışanına sertifika verildi.

Törende konuşan Doç. Dr. Mehmet Özel, bu eğitim programlarının sağlık çalışanlarının mesleki yeterliliklerini artırmada büyük bir rol oynadığını belirterek, “Mesleki bilgi ve becerilerini geliştiren sağlık çalışanları, hastalarımıza daha güvenli ve kaliteli hizmet sunmaktadır. Eğitimlerimizin devam etmesi, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamak adına son derece önemlidir. Emeği geçen tüm ekibimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Gerçekleştirilen kapanış töreninde, dört farklı programın başarıyla tamamlanması kutlandı. Törende, hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel’in katılımıyla katılımcılara sertifikaları takdim edildi.