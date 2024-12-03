Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gazi Yarı Maratonuna Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu madalyaya uzandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gazi Yarı Maratonu’na katıldı. 24 farklı ülkeden 142, Türkiye’den ise 973 sporcunun katıldığı yarışlarda Büyükşehir sporcularından Ali Turan, 60-64 yaş kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Maraton çerçevesinde koşulan 10 kilometre koşularında ise Büyükşehir sporcuları İsa Yardımcı üçüncü olarak kürsüye çıktı.