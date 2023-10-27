Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet’in 100. yılında “Cumhuriyet ve Atatürk” başlıklı paneli gerçekleştirdi.

Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Cumhuriyet ve Atatürk” panelinde “100. Yılında Cumhuriyet” ve “Atatürk ve Milli Hakimiyet” başlıklarına yer verilerek Cumhuriyet tarihine ışık tutuldu. Panele Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Yüz yıllık süre büyük bir önem arz eder”

Yıldız, panelde yaptığı konuşmada devletlerin siyasi süreçlerinde 10 ve 10’un katlarına tesadüf eden yıl dönümlerinin önemli olduğunu dile getirerek, “Yüz yıllık süre büyük bir önem arz eder. Ne mutlu bizlere ki devletimizin adının konduğu Cumhuriyet’imizin 100. yılını idrak etmekteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla ağır şartlar altında yürütülen İstiklal mücadelesinin ardından kurulan Türk Devleti’nin çağın icaplarına göre tanzim edilmesi en önemli öncelik olmuştur” dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun önemine dikkati çeken Yıldız, “Atatürk daha Milli Mücadele’nin başlangıcında yeni Türk Devleti’nin millet iradesinin üzerine bina edilmesi esasını hedefleyerek 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni açmıştır. Zafer kazanıldıktan sonra millet iradesinin tecellisi bakımından en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet’i ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazi Üniversitesince ‘100. Yıl Kültür ve Spor Şenlikleri’ düzenlendi. Şenlikte akademisyenler, idari personel ve öğrenciler, voleybol, basketbol ve tenis turnuvalarına katıldı. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.