Gazi Üniversitesi Rektörlük Binasında Prof. Dr. Nurullah Genç’in katıldığı “Başarı Bedel İster” programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Rektörlük Binasında Prof. Dr. Nurullah Genç’in katıldığı “Başarı Bedel İster” programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Nurullah Genç’in katılım sağladığı “Başarı Bedel İster” adlı eğitim programı düzenlendi. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirilen programı birçok öğretim görevlisi ve öğrenci yerinden takip etti.

Burada bir konuşma yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, başarıya karşılık olarak verilen bedelin en büyük örneklerinden biri olarak Prof. Dr. Nurullah Genç’in gösterileceğini ifade ederek, “Nurullah Genç kimdir diye sorduğumuzda dikkat ederseniz birçok cevap verilebilir; şair, akademisyen, iktisatçı, idareci, yazar, fırıncı, fotoğraf sanatçısı, profesör, bilardo oyucusu, boyacı, tiyatro sanatçısı, satranç şampiyonu. Hangisini seçmek istediğiniz size kalmıştır. Daha belki sayamadığımız başka alanlarda da başarıları olduğuna inanıyorum. Çünkü hocamız bir koltukta iki karpuz taşınmaz deyimine karşı çıkıyor. Bunun hileli bir deyiş olduğuna inandığını ve aksini bizzat kendi hayatından örneklerle ispat ettiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Genç ise başarmak için bahane üretmek yerine ülke olarak çok çalışıp başarıya ulaşmak gerektiğini belirterek, “Bizim medeniyetimizin insanı öyle bir başarı ufkuyla beraberdir ki 5 dakika sonra öleceğini bilse bir tohumu toprağa atacak kadar, yüz yılın hayalini kuracak kadar ufku geniş adamlardır. Çünkü bilir 5 dakika sonra ömrü tükenecek ölecek artık ama bakar ki orada bir tohum var alır o tohumu toprağa diker. Öğrencilerimizin, kardeşlerimizin bu vatanın bize nasıl kaldığını, neden başarılı olmamız gerektiğini tefekkür etmesi lazım. Çünkü başarmaktan başka çaremiz yok” diye konuştu.

Prof. Dr. Nurullah Genç’in konuşması akabinde kendisine Rektör Yıldız tarafından Fidan Dikim Sertifikası verilerek hediye takdimi yapıldı.