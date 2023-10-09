Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız; “Sunduğumuz tüm hizmetlerin kalitesini güvence altına almak için katılımcı bir anlayışla, kararlılıkla adımlarımızı atıyoruz. ‘Gazili olmak ayrıcalıktır’ motivasyonuna eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik alanlarında sahip çıkıyoruz” dedi.

Gazi Üniversitesi tarafından 2022 yılında sözleşmesi imzalanmış dış kaynaklı projelerin yürütücülerine ve Gazi Teknopark’ta şirket sahibi, ortağı olan akademisyenlere teşekkür ve plaket belgesi töreni rektörlük binasından gerçekleştirildi. Tören, müzik konseri ile başladı. Konserin ardından törenin açılış konuşması yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, saygın üniversite derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında yer alabilmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Değerli ve özverili çalışmaların sonucunda araştırma üniversiteleri arasında üniversitemiz 2022 yılında devlet üniversiteleri içinde A3 kategorisinden A2 kategorisine ve 13. sıraya yükselmiştir. Bu gurur verici sonuç için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz kıymetli akademisyenlerimizin büyük desteğiyle 3 yılı aşkın süredir yoğun bir mesai ve özveriyle çalışıyoruz. Sunduğumuz tüm hizmetlerin kalitesini güvence altına almak için katılımcı bir anlayışla, kararlılıkla adımlarımızı atıyoruz. ‘Gazili olmak ayrıcalıktır’ motivasyonuna eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik alanlarında sahip çıkıyoruz. Yüzüncü yılına yaklaşan üniversitemizin ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında ilk beşte ve itibarlı uluslararası derecelendirme kuruluşları arasında ise ilk 500’de yer alacağına dahil olan inancımın tam olduğunu, her konuşmamda olduğu gibi bir kez daha huzurlarınızda vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

“İş dünyasıyla iş birliklerin arttırması yine çok önemlidir”

“Araştırma üniversiteleri performans göstergelerine göre ivmelenmemiz gereken en önemli başlıklar arasında iş birlikli ve dış kaynaklı projeler, yayınlar ön plana çıkmaktadır” diyen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, şunları kaydetti:

“Üniversitemizin ulusal ve uluslararası iş birlikli araştırmalarda daha etkin ve daha sağlam adımlar atması ve iş dünyasıyla iş birliklerin arttırması yine çok önemlidir. Bu noktada araştırma geliştirme kurum koordinatörlüğümüzün öncülüğünde üniversite sanayi iş birliklerine yönelik araştırmacı kataloğu oluşturma süreci, araştırma geliştirme idari birimlerimiz ile kurumsal veri yönetim sistemi koordinatörlüğümüz ve basın halkla ilişkiler müdürlüğümüzün kıymetli katkılarıyla devam etmektedir. Kıymetli şirket sahibi ya da ortağı olan akademisyenlerimiz, öğretim üyelerimizin ve son 5 yıllık mezunlarımızın teknopark, kuluçka merkezi TEKMERde ortak veya sahip olduğu firma sayısı da üstünde durulan performans göstergeleri arasındadır. Bu çerçevede performans göstergelerinin geliştirmeye vermiş olduğunuz destek için sizlere ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından projeye katkı veren akademisyenlere plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.