Gazi Üniversitesi ile Türk Dünyası Çocuk Vakfı ve Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gazi Üniversitesi ile Türk Dünyası Çocuk Vakfı ve Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim-öğretim alanında imzalamış olduğu iş birliği protokollerine bir yenisini daha ekleyen Gazi Üniversitesi, Türk Dünyası Çocuk Vakfı ve Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı ile iş birliği yaptı.

Rektörlük Yeni Senato Salonu’nda düzenlenen iş birliği protokolünde imzalar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vali Güngör Azim Tuna tarafından atıldı. Protokol imza törenine Eski Bakan Osman Güneş, Danıştay Üyesi Uğurhan Kuş, İçişleri Bakan Müşaviri Birol Dok, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Yücel Gelişli ve Prof. Dr. Fazlı Polat, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Dergi Editörü Adem Yeşil, Genel Sekreter Öğr. Gör. Ragıp Akyürek ile Genel Sekreter Yardımcısı Raşit Yıldırım katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Yıldız, Vali Tuna’nın Türk Dünyası Çocuk Vakfının kuruluş amacı doğrultusunda Türk dünyasına yönelik çok değerli faaliyetler yürüttüğünü dile getirdi. Prof. Dr. Yıldız, “Görevde olduğumuz süre içerisinde Sayın valime ve vakfına elimizden geldiğince destek olmaya gayret edeceğiz. Bugün burada imzalayacağımız protokolün, üniversitemiz ve her iki vakıf için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vali Tuna ise konuşmasında vakfın kuruluş misyonuna değinerek, “Bugünün dünyasında hem ülkemiz ve milletimiz için hem de Türk dünyası ve gönül coğrafyamız için sürdürülebilir bir şekilde, özellikle çocuklar ve gençler ekseninde onların eğitimlerine ve kültürel hayatlarına nasıl bir zenginlik katabiliriz, insanlara nasıl ulaşabiliriz, bunun yollarını araştırıyoruz” dedi. Vali Tuna, bu yolda kendilerine destek veren herkese teşekkürlerini ileterek, “Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın Türk dünyasını iyi bilen, bizim misyonumuza ve vizyonumuza hakim olan bir insan olarak bize kucak açması bizi mutlu etmiştir. Bu vesileyle kendisine çok teşekkür ediyorum. İş birliği protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Protokol imza töreninin ardından Rektör Yıldız, Gazi Üniversitesinin ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Vali Tuna adına dikilmiş fidan sertifikasını takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu’nda “Türktoyu Türk Dünyası Edebiyat Dergisinin İlk Sayı Takdimi” programı ile devam etti.

Açılışta konuşan Vali Tuna, üniversite ile yapılan ortaklıklardan ve bu ortaklıkların vakıflara sağladığı katkılardan bahsetti. Ülke olarak dış dünyaya açılmanın önemine vurgu yapan Vali Tuna, ülkelerin karşılıklı olarak yardımlaşma ve dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

Vali Tuna, Türk Dünyası Çocuk Vakfı bünyesinde çocukları yetenekleri doğrultusunda yetiştirmeyi ve ülkemizin nitelikli insan kaynağını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında Türktoyu Dergisi’nin içeriğinden de bahseden Tuna, bu derginin ilk olması nedeniyle önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. “Dilde, fikirde, işte birlik” sloganı ile derginin uzun soluklu bir yolculuğa sahip olmasını temenni eden Tuna, Rektör Yıldız’a ve programda katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

Rektör Yıldız ise Türk kültürünün çok köklü ve geniş bir coğrafyada, yüzyılların birikimi ve zenginliği ile beslenerek günümüze kadar geldiğini ifade etti. Türk insanının bu noktada önemli bir rolü olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yıldız, “Özellikle, Türkçe yazılan edebi eserler, tarih kitapları, cönkler, mecmualar, tezkireler, divanlar, seyahatnameler; destan, efsane, masal, atasözü ve deyimler, ninniler, ağıtlar, türküler ve daha adını burada sayamayacağımız pek çok sözlü ve yazılı edebi eserler; yazarlar, şairler, farklı sanat dallarını icra eden sanatkarlar yüzyıllardır bu görevi yerine getirmişler. Kültürümüzün nesiller boyu taşınmasında, yeni kuşaklara aktarılmasında, kültürler arası iletişimlerin sağlanmasında çok önemli görevleri yerine getirmişlerdir” dedi.

Gaspıralı İsmail tarafından büyük fedakarlıklarla çıkarılan ve Türk dünyasına binbir zorlukla ulaştırılan “Tercüman” dergisi gibi, “Türktoyu Aylık Türk Dünyası Edebiyat Dergisi”nin de yayın hayatına başladığını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, “Bu dergiler, süreli yayınlar bizim kültürümüzün taşıyıcı kolonları gibidir. Bu anlamda, hem basılı şekliyle hem de web sayfasındaki tasarımlarıyla kültür, tarih, turizm, Türk mutfağı, sağlık gibi başlıklarda çok güzel, kapsayıcı metinlerin yer alması bakımından oldukça önem taşımaktadır” diye konuştu.

Derginin tüm Türk dünyasına hayırlı olmasını dileyen Rektör Yıldız, “Türktoyu dergisinin tüm insanlığa, Türklüğe, Türk dünyasına hayırlı, uğurlu olmasını; uzun soluklu, yıllar yılı çıkarılarak nesillerimizin ruhunun kaybolmamasına katkıda bulunmasını temenni ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Programda, derginin yapısından kısaca bahseden Türktoyu Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Adem Yeşil, süreli yayının Türk dünyasına hitaben oluşturulmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

Türktoyu Dergisi ile değerlerine sahip çıkan bir nesil oluşmasına katkı sağlayacaklarını dile getiren Yeşil, derginin içeriğini zenginleştirmek için yapılan çalışmalara işaret etti. Süreli yayın çıkarmanın zorlukları olduğu kadar kolaylıklarının olduğundan da bahseden Yeşil, dergide ortak bir dil oluşturmayı ve her yayında aynı özveriyle üzerine koyarak ilerlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından İçişleri Eski Bakanı Osman Güneş, Rektör Prof. Dr. Yıldız’a Türktoyu Türk Dünyası Edebiyat Dergisinin ilk sayısını takdim etti. Program, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.