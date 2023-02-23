Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOHMER), depremden etkilenen ve psikososyal destek almak isteyen öğrencileri için ‘Psikososyal Destek Programı’ düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOHMER), depremden etkilenen ve psikososyal destek almak isteyen öğrencileri için ‘Psikososyal Destek Programı’ düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOHMER) tarafından oluşturulan ekiple depremden etkilenen ve psikososyal destek almak isteyen Gazi Üniversitesi öğrencileri için ‘Psikososyal Destek Programı’ düzenlendi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen programın başvuru şartları ise Gazi Üniversitesi öğrencilerinin, çevrimiçi görüşme imkanlarının var olabilmesi gerekiyor. Programa, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi SOHMER Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin’in yanı sıra Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Arpacı ile Gazi Üniversitesi öğrencileri katıldı.

“Üzerimize düşen ne varsa yapalım gayreti içerisinde olduk”

Gazi Üniversitesi SOHMER Müdürü Cantekin, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Deprem ertesinde üniversitemiz bünyesindeki kurullarımızda yapılan görüşmeler müzakereler neticesinde biz de üzerimize düşen ne varsa yapalım gayret içerisinde olduk ve bir psikososyal destek programını çevrim içi imkanlarla hayata geçirmeyi hedefledik. Burada 15 arkadaşımız görev yapıyor. Sosyal hizmet bölümü öğrencisi stajyer öğrencilerimiz 3 yıldır üzerinde çalıştığımız bazı psikososyal destek programları vardı. En son afetle ilgili çalışma yürütüyorum. Dolayısıyla bu çalışma neticesinde böyle bir imkan ortaya çıktı. Bu merkez psikososyal destek programı, öncelikle Gazi Üniversitesi öğrencilerine hitap ediyor. Deprem sırasında depreme maruz kalmış öğrencilerimiz daha sonrasında bize ulaşıyorlar. Bir ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmede daha ileri bir sevk etmemiz gereken durumlar var mı? Ona bakıyoruz. Değilse biz destek sunabilecek durumdaysak müracaatımızı bundan yararlanabileceğini inanıyorsak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. O zaman başka bir arkadaşımız görevi devralıyor. Haftada 2 gün olmak üzere 2 farklı seansta görüşmelerini sürdürüyor. Burada psikiyatrik bir tedavi yapmıyoruz. Psikolojik bir hasta mantığıyla hareket etmiyoruz. Sosyal hizmet bakış açısıyla psikososyal destek mantığıyla afet sonrası kişinin tekrardan psikososyal işlevselliğini kazanması yönünde online bazı destek programları uyguluyoruz. bazı ödevlendirmelerimiz oluyor. Bazı rahatlamaya ilişkin araştırmalarımız oluyor. Onları yine çevresi içinde birey mantığıyla sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Topluma yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”

Programı deprem öncesinde psikososyal işlevselliği arttırmaya yönelik, yüz yüze imkanlarla gerçekleştirdiklerini belirten SOHMER Müdürü Cantekin, “Bu program şu anda çevrim içine dönüşmüş durumda. Bizim inancımız, isteğimiz bu programın daha da yaygınlaştırılması. Gazi Üniversitesi öğrencilerinin dışında diğer topluma hizmet yönünde çünkü, merkez yönetmeliğinin hedeflerindendir. Bu şekilde topluma yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Gücümüz elverdiği nispette devam etmeyi düşünüyoruz. Bu hem de öğrencilerimize iyi bir uygulama imkanı verdiği için onların yetişmesine de büyük bir katkı oluyor topluma da bir katkımız olduğu için bize de gurur veriyor. O sebeple bunu süresiz devam ettirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımızdan biri Adıyaman’da depreme yakalandı”

Psikososyal destek programı, bireylerin normal hayatına geri dönmesinde bir geçiş köprü görevi gördüğünü ve bu açıdan önem sarf ettiğini kaydeden Cantekin, “Bu konuyla ilgili yetişen stajyer arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bizim burada uygulamış olduğumuz psikososyal destek programları önce onlara yönelik oluyor. Kendileri alıyorlar bu programları sonradan onlara müracaatçı rolünde diğer arkadaşlara yardımcı oluyor. O şekilde yetişiyorlar. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesi Adıyaman’da depreme yakalandı. Dün akşam ben kendisiyle ve babasıyla görüştüm. Babasının bana ifade ettiği şey, ‘İyi ki oğlum depremde yanımızdaymış. Çünkü, biz ne yapacağımızı bilemedik. Ama, o son derece soğukkanlı muhafaza ederek bizi yönlendirdi. Sağ salim hiçbirimiz yara almadan evden dışarıya, kendimize atabildik’ dedi. Bu bizim için gurur vesilesidir” diye konuştu.

“Gazi Üniversitesi dışında da yaygınlaşması için çaba sarf edeceğiz”

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sebebiyle üzgün olduğunu ifade eden Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan, “Bir üniversite olarak öğrencilerimize, ailelerine ve topluma sahip çıkmak zorunda olduğumuzu çok net biliyoruz. Bu nedenle fakültemiz bünyesinde bir doğal afet yönetim komisyonu kurduk. Bu çerçevede bu süreçten depremde etkilenen öğrencilerimizin en az hasarla kurtarılabilmelerini ve topluma tekrar entegre olmaları için gerekli çabayı göstermeye çalışıyoruz. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümümüzde Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin’in ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Arpacı’nın katkılarıyla beraber bir grup kuruldu. Sosyal Hizmet Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SOHMER), çok önemli bir görevi üstleniyor. Üniversitemizde şu anda depremden etkilenen tüm çocuklarımıza en az haftada 2 gün olmak kaydıyla çevrimiçi bir yardım psikososyal destek programı oluşturuldu. Bu programın Gazi Üniversitesi dışında da yaygınlaşması için elimizden geleni çabayı sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.