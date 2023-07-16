Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın organizasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda vatandaşlar, bir kez daha millet iradesi üstünde bir gücün olmadığını dile getirdi.

Yedi yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı milletin tek yürek karşı duruşunu ve şehitleri anmak için Gaziantep’te birliğin adresi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda program düzenlendi.

Gazi şehirlilerin yoğun katılım gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Beylerbeyi Stadyumu’nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları" programında yaptığı konuşmanın dinlenilmesiyle başladı.

Şehitler anısına dualar edildi

Programın devamında şehitler anısına Kur’an Tilaveti yapıldı. Sanatçı Ömer Faruk Elmas’ın 15 Temmuz Gecesi yaşananların anlatıldığı kum sanatı gösterisi ile süren programda, gösteri sonrası sancak koşusunun son adresi olan meydanda devir teslim töreni ile sancak Gaziantep Valisi Kemal Çeber’e teslim edildi. Devir teslimin tamamlanmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Kurtuluş senfonileri özel gösteri düzenledi

Demokrasi Meydanı’nın da programda ayrıca Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz Özel Gösterimi yapıldı. Gösteride şiirler eşliğinde 15 Temmuz’da yaşananlar tekrar anılırken, kahramanlık mücadeleleri şarkılarla anlatıldı, şehitler anıldı.

“15 Temmuz gecesi, 100 yıl önce bu topraklarda yaşanan kurtuluş mücadelesi gibidir”

Anma programında meydanı dolduran Gazi şehirlilere seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünya tarihinde yaşanan darbelerin hiçbirinde meclisin bombalanmadığını belirterek, “Bu şehir Şahinbey’in, Şehitkamil’in, Karayılan’ın şehridir. 15 Temmuz Gecesi, 100 yıl önce bu topraklarda yaşanan kurtuluş mücadelesi gibidir. 15 Temmuz, herhangi bir darbe, küçümsenecek bir kalkışma değildir. 15 Temmuz, Malazgirt’te Alparslan’ın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul için verdiği mücadele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Mücadelesi’nde ‘Ya istiklal ya ölüm’ demesi gibidir. ‘Ben bu yola kefenimle çıktım, rükudan başka kimsenin önünde eğilmem, milletin gücünden başka güç tanımam’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadele günüdür” dedi.

“Özgüvenli gençlerle yarına, geleceğe koşuyoruz”

15 Temmuz’da vatandaşların verdiği mücadele, o gün alınan güç, iman ve cesaretle, Türkiye Yüzyılı’na girildiğini vurgulayan Başkan Fatma Şahin, “Önümüz çok açık, aydınlık. Arkamızda milletimizin iradesi, başımızda liderimiz, Türkiye Yüzyılı başladı. Eğitimde Türkiye Yüzyılı dedik. Eğitim şehri olma yolunda gidiyoruz. Bilim şehri Gaziantep dedik. Üniversitelerimiz, açtığımız bilim merkezleri, TEKNOFEST ile yaptığımız çalışmalarla artık başkalarının hikayelerini okumuyoruz. Bu şehri eğitim, bilim ve spor şehri yapmak için çalışıyoruz. Özgüvenli gençlerle yarına, geleceğe koşuyoruz. Bu şehrin her bir evladını geleceğe hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, “Cumhurbaşkanımızın cesareti, siz vatandaşlarımızın irfanı, sağduyusu, hikmeti, güzel ahlakıyla, Allah’ın izniyle gençler burada bizim yerimizde olacak. Hemşerilerimizin yüreğine, emeklerine, kollarına sağlık diliyorum. Hep birlikte zafer inananların, Gazi şehrin, Müslümanların, ülkemin üzerine olacak” ifadelerine yer verdi.

“Biz bu mücadeleye devam edecek, güçlü olacağız”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise programda yaptığı konuşmada Gaziantep’in 15 Temmuz’da darbecilere karşı direniş için hazır olduğunu görüntülerde gördüğünü aktararak, “Felsefesi ‘Vatan için ölmek’ olan, sokağa çıkış gerekçesi bu olan bir milleti, hangi darbe girişimi karşısında yenilir, hangi güç böyle bir milleti sindirebilir? Darbe girişimleriyle bu milleti alt edebileceğine ancak bizim içimizden görünüp bizden olmayan gafiller, maşası dışarıda olanlar inanır. Böyle bir güruhla mücadele ettik. Bizim milli kaderimiz, binlerce yıllık Türklük tarihimiz, 1400 yıllık Müslümanlık tarihimiz bize göstermiştir ki ümmete bayraktar, önder, abisi olmak, dünyada ezilenlerin, mağdurların çare aradığında çaresi olmaktır. Ne zaman dünya ile yarışmaya başlayınca birileri ayağımızdan aşağı her zaman çekmek isteyecektir” ifadelerine yer verdi.

Vali Çeber konuşmasında memleketin her toprağının şehit kanıyla sulandığını, bunun en sağlam temel olduğunu vurgulayarak, “Bunun için biz bu mücadeleye devam edecek, güçlü olacağız. 15 Temmuz gecesinde Gaziantep’in tamamının vatanı, milleti için şehit olacağını gördüm. Bundan dolayı burada hizmet vermenin gururunu yaşıyor Gaziantep Modeli’ne hızlıca uyum sağlamak için dua ettim. Her vatandaşımız adına diyebilirim ki bu vatana, millete, bayrağa, dine saldıranın cezasını veririz” diye konuştu.

Protokol konuşmaları kapsamında AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Eyüp Özkeçeci, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, günün anlamına yönelik konuşmalar yaptı.