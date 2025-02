Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli ziyaretinin 94. yıl dönümü törenle anıldı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Bizler dün olduğu gibi, bugün de, yarın da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetin çizgisinden ayrılmayacağız" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli ziyaretinin 94. yıldönümü dolayısıyla Delikliçınar Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. Törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugayı Komutanı Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, TBMM Başkanvekili Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Törenin açılış konuşmasını yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeye nasip olmamış olsaydı, bugün bizler nerede ve nasıl olacağımızı, hangi güçler tarafından maşaya çevrilip oynatılıyor olacağımızı bilemezdik. Bu ülkeyi Cumhuriyetle taçlandıran, küçücük bir gemide koskoca yürekleriyle bu yolculuğu tamamlayan ve kendilerini değil, gelecek nesilleri düşünen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize ne kadar değerli bir miras bıraktıklarının farkındayız" dedi.

"Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da"

Başkan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bizler dün olduğu gibi, bugün de, yarın da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin çizgisinden ayrılmayacağız. İlkelerini sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, dünyanın tamamında inanılan ve savunulan değer haline getirilmesi için mücadelesini sürdüreceğiz. Bundan 94 sene önce bu coğrafyaya ayak basmasıyla bizleri onurlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimize gelişini bir kez daha saygıyla anıyor, O’nun çizgisinden ayrılmayacağımızı, askeri olarak mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

"Heyecanımız, azmimiz ve gayretimiz her daim devam edecektir"

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye teşriflerinin 94. yıl dönümünün mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Vali Coşkun, "Denizlili hemşehrilerimiz muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda her alanda belirlenen hedefleri bir bir aşarak, gelişen ekonomisi ve her alandaki adımları ile büyük bir şevkle çalışırken, heyecanımız, azmimiz ve gayretimiz her daim devam edecektir. 94 yıl önce bugün şehrimize teşrif ederek, halkımızı ve Denizli’mizi onurlandıran, ilimizi ziyaret ettiği her yerde gönüllerde iz bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bir hilal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün Denizli’ye gelişi çeşitli etkinliklerle anılıyor

Konuşmaların ardından Atatürk Koşusu ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öte yandan Atatürk’ün Denizli ziyaretiyle ilgili çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda Atatürk’ün Denizli’ye ziyareti ile ilgili fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu serginin açılışı Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugayı Komutanı Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve beraberindekiler tarafından yapıldı. Atatürk’ün Denizli’ye ziyareti etkinlikleri kapsamında Öğretim Üyesi Dr. Nezahat Belen tarafından Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda "Atatürk’ün Denizli’ye Ziyaretinin Yurt Gezileri İçindeki Yeri" adlı konferans gerçekleştirildi.