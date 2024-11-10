Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ncı yıl dönümünde Esenyurt’ta düzenlenen törenle anıldı. r

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Garnizon Komutanlığı adına Hava İkmal Albay Mahir Sinan Çelenk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, muhtarlar, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te saygı duruşu ile başlayan programda İstiklal Marşı okundu. Tören, ilçe protokolünün Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla son buldu.

Atatürk Esenyurt’ta özlemle anıldı

Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Esenyurt Kaymakamlığı’nın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlediği programda şiirler ve sevdiği türkülerle anıldı. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen etkinliğe Başkan Vekili Can Aksoy, ilçe protokolü ile birlikte katıldı. Başkan Vekili Aksoy, burada öğretmenler ve öğrencilerin başöğretmen Atatürk için hazırladığı gösterileri izledi. Atatürk’ün mücadele ile dolu hayatından çeşitli kesitlerin anlatıldığı ve sevdiği türkülerin seslendirildiği etkinlikte katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.