Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ıncı yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ıncı yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na geldi. Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan odasında tören düzenlendi. Saraya gelen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.