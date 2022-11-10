Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yılı münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yılı münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni gerçekleştirildi.

Anma töreni, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesinin yükseldiği alanda vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Tören, bayrağın yarıya indirilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin ardından Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve İl Protokol üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle AKM’de düzenlenen anma programına katıldı.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Muratpaşa Türk Telekom Anadolu Lisesi’nin hazırlamış olduğu ‘Bir Destandır Atatürk’ tiyatro oyununu büyük beğeni ile izleyen Vali Ersin Yazıcı; 10 Kasım münasebetiyle düzenlenen yarışmada resim kategorisinde birinci olan Uğur Okulları öğrencisi Melek Kaya’ya, şiir kategorisinde birinci olan Ayşe Mehmet Ali Acar Ortaokulu öğrencisi Rümeysa Demirayak’a ve kompozisyon kategorisinde birinci olan Özel İstek Fen Lisesi öğrencisi Sude Nur Karadeniz’e ödüllerini takdim etti.

Anma Programı AKM Fuaye alanında düzenlenen Atatürk Konulu resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törene Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, 1.İdare Mahkemesi Başkanı Haci Göçer, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Baro Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı S.G. Albay Dr. Murat Sezgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş çalışanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.