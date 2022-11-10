7’den 70’e yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Atatürk’ü Anma Töreni duygu dolu anlara da sahne oldu. Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyelerinin ellerindeki Atatürk portreleriyle katıldıkları anma etkinliklerinde, minik öğrencilerin yanlarında getirdikleri çiçekleri Atatürk Anıtı’na bırakmaları duygu dolu anlar yaşattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Atatürk’ü Anma Töreni ilçe protokolünün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından da İstiklal Marşı okundu.

Atatürk, Maltepe’de ’Saygı Zinciri ve Dalışıyla’ anıldı

Atatürk, Maltepe’de ’Saygı Zinciri ve Dalışıyla’ anıldı

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