Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. yılında, Esenyurt’ta anma töreni gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. yılında, Esenyurt’ta anma töreni gerçekleşti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yılında Esenyurt’ta anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen anma töreninde Kaymakam Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Garnizon Komutanlığı adına Hava Pilotu Albay Tuna Selçuk Yılmaz, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenklerin sunulmasının ardından Ulu Önder Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te, iki dakikalık saygı duruşu, İstiklâl Marşı’mızın okunması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle tören sona erdi. Törene siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, Esenyurt Muhtarlar Derneği, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı.