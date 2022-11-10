Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 84. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 84. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da törenlerle anıldı.

Atatürk’ü anma programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Törene Vali Vekili İhsan Maskar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

10 Kasım Atatürk’ü anma programı, çelenklerin büstüne sunulması, 2 dakikalık Saygı Duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Saat 09:05’de sirenlerin çalması ile şanlı bayrağımız yarıya indirildi.

Adıyaman Hükümet Konağı önündeki çelenk töreni sonrası 10 Kasım Atatürk’ü anma programı Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda devam etti.

Adıyaman Üniversitesindeki programda Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Türker Barış Bulduk tarafından “Askeri ve Siyasi Yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk” konulu bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri tarafından hazırlanan müzik dinletisinin sunumu yapıldı.

Program sonunda Vali Vekili İhsan Maskar ve il protokolü tarafından müzik dinletisini hazırlayıp sunan akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.