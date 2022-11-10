Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çeşitli etkinlik ve programlarla Atatürk Üniversitesinde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çeşitli etkinlik ve programlarla Atatürk Üniversitesinde anıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın da katıldığı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Havuzbaşında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunumuyla başladı. Devlet erkânının katılımıyla gerçekleşen programda saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtına Çelenk Bırakıldı

Aynı anda Atatürk Üniversitesinde de anma programı düzenlendi. Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtında gerçekleşen törene rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin’in anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Gerçekleşen törenlerin ardından Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programına; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Jandarma İl Komutanı Albay İlker Şimşek ile kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesinde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muhammet Totik’in günün anlam ve önemine yönelik yaptığı duygu yüklü konuşmayla başlayan program, öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk temalı şiirleri okuması ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Tank Üsteğmen Soner Altınel’in yaptığı konuşmayla devam ederken, öğrencilerin Atatürk Oratoryosu sunumuyla sona erdi.

“Atatürk, Dünyanın En Önemli Liderlerinden Biridir”

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, günün anlam ve önemine yönelik üniversite ev sahipliğinde birçok etkinliğin düzenlendiğini belirterek şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık hayatının tamamını milletine ve ideallerine adamış, şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biridir. Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, hayata rehber olma gayretini sürdüren Üniversitemiz de üzerine düşen sorumluluklarının bilinciyle üretmeye, yetiştirmeye ve geliştirmeye devam etmektedir. Bilimin her alanında yaptığımız çalışmalar ve geleceğimizin teminatı olan mesleki yönden donanımlı ve yetişmiş insan kaynağımız ile ülkemizin gelecek vizyonu konusunda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor; vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.”