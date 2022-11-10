Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümümde Başakşehir’de törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümümde Başakşehir’de törenlerle anıldı.

Başakşehir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84’üncü yıl dönümümde Başakşehir’de törenlerle anıldı. Bahçeşehir Atatürk Anıtı önünde düzenlenen ilk tören programına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte çok sayıda Başakşehirli katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreninin ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören alanındaki etkinliğin tamamlanmasının ardından Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen anma programına geçildi.

Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programda gününanlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirler anma programına katılan Başakşehirliler tarafından büyük beğeni topladı. Program, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “10 Kasım Atatürk’ü Anma” konulu resim, şiir ve mektup yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla son buldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada öğrencilere hediyelerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı.