Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü nedeniyle Artvin’de bir dizi tören düzenlenerek özlem ve minnet ile anıldı.

10 Kasım 1938 yılında vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler saat 9.00’da Artvin Valiliği tören alanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma başladı. Tören saat 9.05’i gösterdiğinde tüm şehirde çalan sirenlere saygı duruşuyla ve ardından okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Törene Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ve Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaki programın ardından, anma etkinliği Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti. Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki program, resim sergisinin açılmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla sürdü; daha sonra resim, şiir ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere, il protokolü tarafından ödülleri verildi.

Program, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ile sona erdi.

Borçka’da anlamlı 10 Kasım koreografisi

Artvin’in Borçka ilçesindeki Şehit Savaş Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ncı yılı anısına özel bir koreografi hazırladı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte 115 öğrenci, 21 öğretmenin rehberliğinde ‘09.05’ ve ‘1938’ şeklinde koreografi oluşturdu. Etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler Türk bayrağı ile Atatürk posteri açarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygı, minnet ve özlemlerini ifade ettiler.