Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) 2.8 milyon lira maliyetle kurulan kimyasal üretim atölyesi ile yiyecek içecek hizmetleri atölyelerinin açılışı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener tarafından gerçekleştirildi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) 2.8 milyon lira maliyetle kurulan kimyasal üretim atölyesi ile yiyecek içecek hizmetleri atölyelerinin açılışı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı maliyeti 800 bin lira olan kimyasal üretim atölyesinde sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleme sıvısı, kolonya, el temizleme solüsyonu ve benzeri temizlik maddeleri üretimi yapılacağını belirtti. İki 2 milyon lira maliyetle yapılan üç yeni yiyecek içecek atölyesinde da; aşçılık ve pastacılık eğitimleri verileceğini, döner sermaye işletmesi aracılığı ile yemek üretimini yapacağını anlatan Kabadayı, “Bize bu desteği sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyorum” diye belirtti.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener de, ”Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin modern eğitim ve üretim ortamlarına kavuşmasından ve çok yönlü olarak eğitim içinde üretim yapacak olmasından dolayı çok memnun olduk” dedi.

Törene Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Ertuğrul Geçgil, Süleyman Akgül, İl Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Açılış töreninin ardından, konuklara öğrencilerin yaptığı çibörek, ağzıaçık ve gözleme ikramında bulunuldu.