ERASMUS Mesleki Eğitim Akreditasyon projesi çerçevesinde yurt dışı hareketliliği programına Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından 5 öğrenci Macaristan’a gönderilecek.

İpek Kaya, Ceren Gökmen, Rana Korucu, Asiye Güneş ve Enes Çetin isimli 5 öğrenci Macaristan’ın Budapeşte şehrinde staj yapacaklar. Öğretmenleri Kadriye Yalçın nezaretinde 3 hafta süreyle yürütülecek staj programı Matil Palace a Luxury Collection Hotel’de gerçekleştirilecek.

Programa katılacak öğrencilerden Ceren Gökmen, yurtdışında katılacakları staj programı ile farklı kültürlerle tanışma fırsatı ve Türk kültürünü tanıtma fırsatı yakalayacaklarını, Macar mutfağını ve yemeklerinin yapılışını öğreneceklerini söyledi.

Öğrenciler, yurtdışında staj imkânı sağlayan Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’ye ve Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı’ya teşekkür ettiler.