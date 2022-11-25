Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından Oğuzeli ilçesinde kurulan ve keti güzelleştiren ağaç ve çiçeklerin üretildiği fidanlıkta incelemede bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından Oğuzeli ilçesinde kurulan ve keti güzelleştiren ağaç ve çiçeklerin üretildiği fidanlıkta incelemede bulundu.

Yeşil şehir hedefiyle çalışmalarını geliştirerek sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nca kurulan 44 bin metrekare alana yayılan fidanlıkta çiçek, çalı ve ağaçlardan oluşan 300’e yakın bitki ile sahada en çok kullanılan ağaçlar olan çınar ve akasya olmak üzere toplamda 27 ağaç türü üretiliyor. Fidanlığın 10 bin metrekaresi sahada dağıtım ve operasyon alanı olarak kullanılırken geri kalan kısmı ise bitki üretimi ve bakım alanı olarak değerlendirildi. Alanda ayrıca geri dönüşüm modeliyle, AFAD’ın eski kampından alınan kullanılmayan konteynerler, atölyelerde kent estetiği ekipleri tarafından ofise dönüştürülerek alanda kullanıldı.

"Bizim toprağımızda büyük bir bereket var"

Başkan Fatma Şahin, teknik ekibiyle yaptığı incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep’in toprağında büyük bir bereket olduğunu ve dışarıdan satın alarak değil şehrin kendinin üretmesi gerektiği için toprak analizi yaptıklarını söyledi. Gaziantep’te “rahmet şehri, merhamet şehri ve yeşil şehir” hedefine ulaşmak için büyük bir gayret gösterdiklerini ifade eden Şahin, “Toprak analizine göre burada ne yetişmesi gerekiyor. Burası mesela benim çocukluğumda mercimeğin, nohudun merkeziydi. Şimdi ise dışarıdan ithal ediliyor. Oysa bu toprak ve güneşin de getirdiği güçle mercimeğin, nohudun lezzeti hiçbir yerde yok.” dedi.

“Biz bunu yaptığımız için OECD’nin ‘şampiyon şehri’ olduk”

Şahin, Gazi şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarının nasıl çoğaltılacağı konusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık küresel ısınmayla birlikte biyo çeşitlilik azalıyor, bulaşıcı hastalıklar artıyor. İleride su savaşları başlayacak. Şehri şu anda buna hazır hale dönüştürmemiz gerekiyor. Biz bunu yaptığımız için OECD’nin şampiyon şehri olduk. Biz bunu yaptığımız için EBRD’nin yeşil şehri olduk. Biz şimdi büyük hedeflere doğru ilerleyen Türkiye Yüzyılı, yeşilin yüzyılı, insanlığın yüzyılı, biyo çeşitliliğin yüzyılı, hayvan haklarını yeşili koruyan, insana saygılı yüzyıl olacak. Bunu Gaziantep yapacak.”