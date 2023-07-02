Emet Belediyesi tarafından düzenlenen, 9 gün sürecek 2. Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali ‘’Emfest’’, Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Mehteran ekibi eşliğinde Emet Belediyesi önünde başlayarak Emet Golden Grass Thermal Otel önünde sona eren yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Festivaller genel anlamda bilindiği üzere sadece eğlenceden ibaret değildir. Bunun öneminin kavranması lazım. Biz festivali 9 gün yapıyoruz, elden gelse de 20 gün yapabilsek. Tarihi değeri olan ilçemizin, bunun yanında turistlik değerlerini ön plana çıkarmamız gerektiğini üzerimize vazife edindik. Aynı zamanda termal kaynaklarıyla, doğal güzellikleriyle ve coğrafi işaretli ürünleriyle tanıtıma ihtiyaç duyulan bir ilçeyiz. Dünyadaki bor rezervinin yüzde 53.6’sı Emet ve Hisarcık topraklarındadır. Bunları halkımıza tanıttığımız kadar tüm Türkiye ve dünyaya da tanıtmamız gerektiğine inanıyorum. 9 günlük festivalin süresince 9 Temmuz’da Anadolu İncisi Bor Madeni Günü, 8 Temmuz’da Kadın Kooperatifleri ve Yöresel Lezzetler Günü, 7 Temmuz’da Organik tarım ve Hayvancılık Günü, 6 Temmuz’da El Sanatları günü, 5 Temmuz’da Yörükler, Türkmenler ve Türk Dünyası, 4 Temmuz’da İlçemizden Yetişen Değerler günü, 3 Temmuz’da Gurbetçiler günü, 2 Temmuz’da Ecdada Saygı Günü programları gerçekleştirilecektir. Bizim festival düzenlemekteki diğer amacımız, bölge halkının ve esnafımızın ekonomik olarak hareketlilik sağlamasıdır. Ben 2.’si düzenlemekle bu festivalin geleneksel hale dönüşmesine bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Protokol üyeleri Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali açılış töreni sonrasında festival alanında bulunan esnafları ziyaret ederek bereketli kazançlar dilediler.