Emet Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivalinin 1-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Yöresel ürünlerimizin ön plana çıkarılacağı, ulusal kooperatiflerinde katılarak stantlar açabileceği, geniş çaplı bir festivalin 2’si olan Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali ’’EMFEST’’ 1 Temmuz’da başlıyor! Hemşerilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın tatil planlarını yaparken Emfest’i göz önünde bulundurmalarını öneririm” dedi.

2. Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali’nde, Uğur Işılak, Rafet El Roman, Ayşe Dinçer, İrem Derici, Alya Aslan ve Bilal Sonses sahne alacak. Ayrıca festival süresince Ecdada Saygı Günü Porsuk Ahmet ve Tek Kurşun yarışmaları, İlçeden Yetişen Değerler, Gurbetçiler, Yörükler, Türkmenler ve Türk Dünyası, Anadolu İncisi Bor Madeni, El Sanatları günü programları, Organik ve Hayvancılık Günü programları çerçevesinde En Güzel Oğlak Yarışması, Kadın Kooperatifleri ve Yöresel Lezzetler Günü programları, yemek yarışmaları gerçekleştirilecek.