Kütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu’nda sıfır atık kütüphanesi ve matematik koridorunun açılışı gerçekleştirildi.

Gazi Emet İlkokulu’nda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” ve “Sıfır Atık” projeleri birleştirilerek sıfır atık kütüphanesi ve matematik koridoru açılışı yapıldı.

Açılış programına Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Okul Müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış programından önce Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan beraberindeki idareciler ile birlikte sınıfları ziyaret ederek kitap okuma etkinliğine katıldılar. Okuma programından sonra sıfır atık kütüphanesi ve matematik koridoru açılış kurdelesini Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve okul idarecileri birlikte kestiler.

Sıfır atık kütüphanesinin tasarruf konusunda önemli bir proje çalışması olduğunu ifade eden Kaymakam Hasan Çiçek, “Sıfır atık kütüphanemizin açılışında emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış programından sonra sıfır atık kütüphanesi ve matematik koridoru hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Kaymakam Çiçek, tamamen sıfır atıklarla yapılmış kütüphane ürünlerini inceledi ve okul idarecileri ve öğrencilerden bilgiler aldı.