Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları’nda il merkezinde düzenlenen Liseler arası tekvando müsabakalarında Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencileri Alime Naz Şen ve Güllüzar Nas kategorilerinde il birincisi oldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları’nda il merkezinde düzenlenen Liseler arası tekvando müsabakalarında Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencileri Alime Naz Şen ve Güllüzar Nas kategorilerinde il birincisi oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Ömer Uysal, “ Kütahya’da gerçekleştirilen Liseler arası tekvando müsabakalarında İl birincisi olan okulumuz öğrencileri 63 kiloda Alime Naz Şen ve 49 kiloda Güllüzar Nas bölge müsabakalarında Kütahya’yı temsil etme başarısını kazanmışlardır. Kıymetli öğrencilerimizi canı gönülden kutlar, başarılarının devamını dilerim” dedi.