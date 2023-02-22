Kütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde "English with Funny Ways" adlı eTwinning projesinin başladığı bildirildi.

Kütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde "English with Funny Ways" adlı eTwinning projesinin başladığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Ömer Uysal, ”İspanya, İtalya, Polonya ve Gürcistan ortaklı "English with Funny Ways" adlı E-twinning projemiz okulumuz İngilizce Öğretmeni Mehmet Minaz koordinatörlüğünde başladı. Bu proje ile öğrencilerimizin hedef dil olan İngilizceyi tereddüt etmeden, eğlenceli yollarla kullanmalarını ve kendilerini ifade etmelerini hedeflemekteyiz. Proje ekibi öğrencilerimize ve koordinatör öğretmenimize kolaylıklar dileriz” dedi.