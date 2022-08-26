Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen statik hava araçları gösterisine katılan TSK’nın silah, araç gereç ve teçhizatını gören gazi askerler gurur ve mutluluğu aynı anda yaşadı.

Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen statik hava araçları gösterisine katılan TSK’nın silah, araç gereç ve teçhizatını gören gazi askerler gurur ve mutluluğu aynı anda yaşadı.

Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. yılı kutlamaları büyük bit heyecan ile devam ediyor. Bu çerçevede Hava Meydan Komutanlığında TSK Özel Kuvvetler ekibi, hava araçları ve savunma sanayinde kullanılan araçlar sergilendi. Gerçekleştirilen sergiye vatandaşlarla birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri de katıldı. Silah ve araçları yakından inceleyen gazi ve şehit yakınları görevli subaylardan bilgiler aldı.

“Dosta güven düşmana korku veren bir görüntü”

Dernek Başkanı olan Gazi İsmail Kumartaşlı ise serginin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, gördüklerinin kendilerini hem gururlandırdığını hem de mutlu ettiğini ifade etti. Başkan Kumartaşlı, “3 gündür bu sergide olmaktan onu ve gurur duyduk. Terörle mücadelede görev yaparken bu silah, araç ve gereçler bizlerinde hayatını kurtardı. Bazılarını bizlerde kullandık. Bizim dönemimize göre daha gelişmiş silah, araç ve gereçleri görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Ordumuzun gücünü de buradan görüyoruz. Bu görüntü daha doğrusu bu sergi, dosta güven düşmana korku veren bir görüntü” diye konuştu.

“Onurluyuz ve gururluyuz”

Ben ilk yaralandığımda burada sergilenen Skorsky tipi helikopter beni kurtardı ve hastaneye yetiştirdi. Geçmişte yaşananlar hep anılarımızda canlandı. Silah arkadaşlarımız yarıca sergi sayesinde hasbihal etme fırsatı bulduk. Kullandığımız silahları da böyle modernize edilmiş şekilde görmek bizleri onurlandırdı ve gururlandırdı” dedi.

Öte yandan, sergiye gezen vatandaşlarda gördükleri tablo karşısında büyük gurur yaşarken, özellikle uçaklarla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı.