Sivas’ta düzenlenen “Okullar arası genç kızlar futbol il birinciliği” müsabakaları sonucunda Gazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Sivas’ta düzenlenen “Okullar arası genç kızlar futbol il birinciliği” müsabakaları sonucunda Gazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Futbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta düzenlenen “Okullar arası genç kızlar futbol il birinciliği” maçları sona erdi.

4 Eylül spor vadisi futbol sahasında gerçekleştirilen müsabakalar büyük heyecan içerisinde geçerken takımlar dereceye girebilmek için ter döktü.

Karşılaşmalar sonrası Gazi Anadolu Lisesi, rakiplerini tek tek yenerek şampiyon oldu ve gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker ve antrenörler takdim etti.