Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yayın yapan Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, aynı ilçenin CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nadir Hasan Bayram tarafından saldırıya uğradı. Bayram, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Sataroğlu İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından meclis üyesi gözaltına alındı. Gazeteci Hakan Sataroğlu ise "Benimle sohbet edecek zannettim. Önümdeki şişeyi başımda parçalayıp beni darp etti" dedi.

Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Hasan Bayram tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Sataroğlu yaşadığı korku dolu anları anlattı: “Geçtiğimiz gün Burhaniye Belediyesi’ne ait bir restoranda yemek yemeye gittim. Yemek giyip evime dönecektim. Birden Cumhuriyet Halk Partili Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Hasan Bayram’ı restorana girdiğini gördüm. Bana doğru geldi fakat benimle sohbet edecek zannettim. Önümdeki sandalyeleri çekti oturacakmış gibi. Kendimi korumaya da gerek duymadım o anda. Sohbet edecek bir şey konuşacak zannettim benimle. Birden önümdeki şişeyi kafamda parçaladı ve darp etmeye başladı”.

Kendisine yerde baygın halde yatarken de saldırının devam ettiğini ifade eden Satardoğlu, “Daha sonra savcılıktan aldığım videoda da görüyorum ki yerde de ben baygın haldeyken de bayıldım çünkü kafama aldığım darbelerden. Baygın haldeyken de tekmelemiş beni. Yani çok üzgünüm, bir haber araştırması yapıyordum. Kendisini de rahatsız etmiş olacak ki bu haber yaptığım araştırmayla ilgili olarak oraya geldiğini düşünüyorum. Tabii daha sonra polis gelmiş, ben baygınken ambulans gelmiş. O gece hastane ve daha sonrasında emniyette verdiğim ifadeyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.

Yüzünden darbeler aldığını ifade eden Hakan Sataroğlu, “O akşam acile ilk gittiğimde burnumda çatlak olduğu söylendi. Zaten gözümde şişenin vurulmasından mütevellit gözümde de bir şişlik var, burnumda da bir şişlik var. Kesin raporda ne vardır bilemiyorum. Kesin raporda zannedersem savcılığa ulaşacaktır. Bir takım ağrılar sızılar oldu ama onlar da artık tabi o kadar darbeye olur yani.” Dedi.

Bir haber çalışması dahilinde bu olayın yaşandığını ifade eden Gazeteci Hakan Sataroğlu, “Vallahi küçük yerlerde özellikle gazetecilik yapmak çok zor. Çünkü hemen bulunuveriyorsunuz. Yaptığınız herhangi bir araştırma hemen yayılıveriyor. Çok da gizli kalmıyor. Dolayısıyla yerel gazetecilik gerçekten çok zor. Tabi uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. Böylesine bir şiddetle karşılaşmamıştım. Bunun bir siyasi tarafından yapılması, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye meclis üyesi tarafından yapılması ki benim de kendisi eski arkadaşımdır. Yapılması gerçekten beni çok üzdü. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum” dedi.

Bu olayın kendisine geri adım attırmayacağını ifade eden Hakan Sataroğlu, “Bana geri adım attırmaz. Ben belgeleri ulaşmaya çalışırken konuyu ispat etmeye, belgelemeye çalışırken bu olay başıma geldi. Tabii ki belgelediğimde tabii ki yayınlayacağım. Gazetecilikten vazgeçecek halimiz yok. Zaten kamuoyunda çok gündemde bir konu. Dolayısıyla belgelediğimde asla geri durmayacağım. Görevimiz bu çünkü yani” dedi.

Bu sabah gözaltına alınan Hasan Nadir Bayram ise yapılan savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi mahkemeye tutuklanma istemi ile sevk edildi. Bayram çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.