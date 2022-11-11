İzmir’in Konak ilçesinde, arkadaşlarıyla restorana giden gazetecinin masada bulunan cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, bindiği ticari taksiyle olay yerinden kaçtı.

İzmir’in Konak ilçesinde, arkadaşlarıyla restorana giden gazetecinin masada bulunan cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, bindiği ticari taksiyle olay yerinden kaçtı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Alsancak semtinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre gazeteci Yusuf Kırbiç, bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda cep telefonunu masanın üzerine koydu.

Ceketiyle siper etti

Bu esnada elinde ceketiyle masaya sakin tavırlarla yaklaşan hırsızlık şüphelisi, arkadaşlarıyla ayaküstü sohbet halinde olan Kırbiç’in cep telefonunu ceketini siper ederek aldı. Telefonu çalan hırsız, aynı soğukkanlı tavırla yakınlarda bulunan bir ticari taksiye binip hızla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Telefonum 2 gün sonra sinyal verdi”

Öte yandan bir süre sonra cep telefonunun çalındığı fark eden Kırbiç, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık olayından 2 gün sonra açılan cep telefonunun konum olarak Telefoncular Çarsısı olarak bilinen ‘bit pazarı’nda olduğunu tespit ettiklerini belirten Kırbiç, “Umarım, hırsız en kısa sürede yakalanır. İzmir polisinin suçluyu yakalayacağına inanıyorum” dedi. Polis ekiplerince güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.