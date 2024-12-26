Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün akreditasyon süreciyle ilgili olarak, "Bu süreç güçlü yönlerimizi daha da ileriye taşırken, gelişime açık alanlarda da iyileştirme fırsatları sunmaktadır" dedi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) adına iletişim alanındaki programların akreditasyon değerlendirme süreçlerini yürüten İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından değerlendirildi. Bölümün değerlendirme sürecinin ardından Rektörlük Senato Salonu’nda çıkış bildirimi okundu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İLEDAK Değerlendirme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Sevimece Karadoğan, üniversitenin güçlü yönlerini vurguladı. Değerlendirici Prof. Dr. Seda Mengü ise, Gazetecilik Bölümü’nün güçlü yönleri ile gelişime açık alanlarını aktardı.

"Hedefimiz, tüm programlarımızın tam akreditasyona sahip olması"

Akreditasyonun akademik kalite, saydamlık ve hesap verebilirlik açısından önemli bir araç olduğunu vurgulayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, sürecin eğitimde sürdürülebilirliği ve sürekli iyileştirmeyi desteklediğini belirtti. Rektör Adıgüzel, "Gazetecilik bölümümüzün İLEDAK tarafından değerlendirilmesi, eğitim kalitemizi tescillememiz açısından önemli bir süreçtir. Hedefimiz, tüm programlarımızın tam akreditasyona sahip olması. Bu süreç güçlü yönlerimizi daha da ileriye taşırken, gelişime açık alanlarda da iyileştirme fırsatları sunmaktadır. Anadolu Üniversitesi olarak, kalite odaklı eğitim anlayışımızla topluma katkı sağlayacak, nitelikli ve donanımlı mezunlar yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıya, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Bayçu, Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İncilay Cangöz, Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Simge Süllü Durul, Fakülte Sekreteri Dr. Mehmet Yönt ile bölüm öğretim elemanları katıldı.