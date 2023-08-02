Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ‘Muhabirlerin gözünden deprem bölgesi-ne gördüler, ne yazdılar, ne yapmalı’ konulu seminer düzenledi.

Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen seminerde, Kahramanmaraş merkezli depremleri bölgede takip eden gazetecilerden Melike Şahin ve Çağdaş Bayraktar o dönem yaşadıklarını Mezitlililer ile paylaştı. Deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamak gerektiğini anlatan Çağatay Bayraktar, Mersin’in de deprem gerçeğiyle yüz yüze olduğunu belirtti. Mersin’de yapılan her sohbette, daha önce binaların olduğu yerlerde portakal bahçelerinin bulunduğuna ve şimdi yapılaşmış alanlarda denize girilebildiğine dair konuşmalar yapıldığına dikkat çeken Bayraktar, “Mersin’de depremden kaçarak insanların sığındığı şehirler içerisinde en fazla riske sahip şehirlerinden birisindeyiz. Bu durum bile deprem gerçeğinin ne denli göz ardı edildiğini göstermeye yetmektedir. Bizim amacımız bir acıyı deşmek değil, ancak bazı şeyler yaşanınca anlaşılabiliyor. Bir müteahhide ait binanın iki bloğunun yıkılmamasına karşın anaokulu yapmak için kolonu kesilen diğer iki bloğunun yıkılması da konunun ne kadar ciddiye alınmadığını göstermektedir” dedi.

Dünyanın bir deprem gerçeği olduğunu ve Türkiye’de de bunun çok yoğun yaşandığının altını çizen Melike Şahin ise “Yaşanan felakete tanık olmamak, dinlememek, izlememek işi bu olmayanlar için daha kolay. Ama televizyonu kapatıp haberleri okumasanız da deprem bizim gerçeğimiz. Biz haberlerimizi yazarken, anlatırken biraz da bu gerçeğin var olduğuna dikkat çekmek istedik. Ülkenin geri kalanına depremin ne demek olduğunu, neler yapmak gerektiğini anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda da deprem bölgesinde hayatta kalanlara yardımcı olabilmek adına haberlerimizi yapmaya çabaladık” ifadelerini kullandı.

Her bölgenin kendisine göre farklı karakteristik özellikleri bulunduğuna dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Bir deprem ülkesinin bir kenti olarak gecikmeksizin, ruhsattan imar planına kadar bir binanın yapım sürecini yeniden ele almak durumundayız. Bununla birlikte yeni imar alanları üretmekten ziyade mevcut yapı stokunun yeniden ele alınarak riskli yapılar için kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması gerekir” dedi.

Başkan Tarhan, Mersin İnşaat Mühendisleri Odası ile bir ön protokol hazırladıklarını ancak çok hızlı hareket etmek gerektiğine de vurgu yaptı.

Seminere Başkan Tarhan’ın yanı sıra, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, kentte görev yapan gazeteciler, vatandaşlar ve belediye çalışanları katıldı.