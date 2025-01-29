Kayseri’de çalışan gazeteciler, gazeteci Azim Deniz’i aracına bindiği sırada tabancayla yaralayan şahsın yargılandığı davada çıkan karar ile ilgili açıklama yaptı.

5 Şubat 2024 tarihinde Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak’ta meydana gelen olayda, Gazeteci Azim Deniz’e evinden çıktığı esnada silahla ateş açılmıştı. Bacağından ve karnından yaralanan Deniz, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürülmüştü. Deniz, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren A.T.’yi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yakalamıştı. Yargılama sürecinin sonunda mahkeme heyeti tarafından sanık A.T. ’silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığın bu suçu silahla işlemesi nedeniyle cezayı 3 yıl 9 aya yükseltti. Müşteki Azim Deniz’in aldığı yaranın hayati fonksiyonuna etkisini göz önüne alan heyet, cezayı artırarak sanık A.T.’nin 3 yıl 16 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki araçlar, suç konusunun önem ve değerini göze alarak da sanığa 1 yıl 6 ay hapis ve 50 gün adli para cezası verdi. Kararın ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde (KGC) düzenlenen basın açıklamasına KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ, saldırıya uğrayan gazeteci Azim Deniz ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Gazetecilere yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu söyleyen KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ, “Yakın zamanda silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Azim Deniz ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra evine gidebilmişti. Daha sonrasında saldırganın yakalanması süreçten bu güne kadar gelen süreçte dün sonuçlanan bir mahkeme var. Bu mahkeme sürecini de hangi hukukçuya sorarsak soralım gelinmen noktada verilen cezanın kamu vicdanını rahatsız ettiğini söyledi. Bu anlamda da ne olursa olsun, hangi meslekten olursa olsun ki özellikle son dönemde gazeteciler uğradığı saldırılar sonrasında bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını düşünüyoruz. Bugün de hem meslektaşımıza hem de mesleğimize yapılan saldırının boyutunun ne denli kötü olduğunu, bizi de derinden üzdüğünü anlatmak için buradayız” dedi.

Silahlı saldırıya uğrayan Gazeteci Azim Deniz de adil yargılama ve ceza istediklerini söyleyerek, “Evimden sabah erken saatte iş yerime gelmek için çıkarken, evimin otoparkında tanımadığım bir şahıs arkamdan geldi. Silahla ateş etti. 3 el ateş edilmesi sonucunda yaralandım. Sonra da silahı tutukluk yaptıktan sonra bırakıp kaçtı. Allah korudu, su an aranızdayım. Ben şunu söylemek istiyorum; o şahsı hiç tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Geçmişte bazı olaylara karışmış, haber yapılmış. Benim dışımda da birçok arkadaşım haber yapmış o konuyu da. Haber yapıldıktan tam bir sene sonra nasıl oluyorsa aklına geliyor böyle bir kurguyla planlıyor. Evimi öğreniyor, sabahın erken saatinde geliyor. Daha sonra da peşimden koşarak sırtımdan ateş ederek kaçıp gidiyor. Sonrasında yargılama süreci başladı. İlk şoku şurada yaşadık. 3,5 ayda daha iddianamesi çıkmamıştı ve bu şahsı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktılar. İtirazlar ettik ama kabul edilmedi. Bu şahıs 51 suç kaydı olan, daha önce 13 sene kesinleşmiş cezası bulunan ve şu anda denetimde olan bir şahıstan bahsediyoruz. Bu arkadaş bu suçu işlediği halde hala cezaevinde değil. Süreç tamamlandı. Cumhuriyet Savcımız konuyu çok güzel özetledi. Bilirkişi tayin edilmişti konuya. Hastane raporları da var. İkisinde de yakın mesafeden öldürme kastıyla ateş edildiği ortada. Savcı beyin mütalaasında da aynı şekilde. Yaralama şekline bakınca da öldürmeye tam teşebbüs olduğunu savcı mütalaasında vermiş. Dün çok ilginç bir sonuçla karşılaştık. Şok olduk. Zaten sanık tutuksuz yargılanıyordu. Güle oynaya geldiler, güle oynaya gittiler. Bu arkadaşa 2 sene 6 ay yaralamadan ceza verildi. Artırımlar uygulanarak 3 sene 16 ay 15 güne çıkartıldı ceza. Normal sokak kavgasında olmuş olay değil. Öyle bile olsa yine kabul edilebilir bir durum değil. Yazdığımız bir haberden dolayı başımıza bu iş geldi. Kendisi de bunu ifadesinde söylüyor. Öfkesi tam 1 sene sonra aklına gelmiş ve 1 sene sonra bu saldırıya maruz kaldık. Verilen ceza gerçekten hepimizi üzdü. Bizim tek isteğimiz adil yargılama ve adil cezalar. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Mesleğimizi en ufak bir sıkıntı yaşamadan şehrimizde yaşananları toplumumuza ulaştırmak istiyoruz. Tek amacımız bu” ifadelerini kullandı.

Gazetecilere ve gazeteciliğe yapılan şiddete karşı olduklarını söyleyen Recep Bulut ise, “Azim Deniz’e yapılan saldırı kişisel bir husumet değil, meslek faaliyetinden kaynaklı bir vaka. Yani şahsa yönelik özel bir husumetine dayalı değil, saldırganın da söylediği gibi geçmişteki bir paylaşımından kaynaklı. Yani meslekten kaynaklı bir şey. Meslektaşlarımıza yönelik saldırılar maalesef son dönemde hem fiili hem de yargı kaynaklı bir takım olumsuzluklarla karşı karşıya bırakabiliyor. Bu bizim meslek şevkimizi kırmaz ama mesleğimizi ifa etmemiz konusunda bizleri zorlamaktadır. Meslektaşlarımıza yapılan şiddete varan eylemlere karşıyız. Tepki gösteriyoruz. Gazetecilik kutsal bir meslektir. Mesleğimizin kutsallığının bizler de bilincindeyiz. Yargının da bu hassasiyet içerisinde hareket etmesi beklentisi içerisindeyiz” dedi.