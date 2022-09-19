Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan gazeteciler ilçeye yeni atanan Kaymakam Göksu Bayram’ı ziyaret etti.

Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan gazeteciler ilçeye yeni atanan Kaymakam Göksu Bayram’ı ziyaret etti.

Malazgirt ilçesinde görev yapan gazeteciler ilçeye yeni atanan Kaymakam Göksu Bayram’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayram, Malazgirt’in tarihi önemine değindi. Ziyaret vesilesiyle hem basın mensuplarıyla tanışan hem de kaymakamlık koordinesinde ilçe yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Bayram, kurumlarla uyum içerisinde ilçede güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını ifade etti. Gazeteciler ise Kaymakam Bayram’ı yeni görevinde hayırlı olsun dileyerek başarılar diledi.

Ziyarete, Haber 1071 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Atilla Demir, Anadolu Ajansı, TRT Haber ve TRT Kürdi Malazgirt Temsilci Veysel Eşin eşlik etti.