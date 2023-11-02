Press For Palestine Platformu, Gazze’de öldürülen gazeteciler için Taksim’de gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla İsrail’i kınadı.

Press For Palestine Platformu, Gazze’deki gazeteci katliamlarını kınamak için Taksim’de basın açıklaması düzenledi. Etkinliğe birçok gazete, televizyon, ajans ve internet haber sitesinden çok sayıda gazeteci katıldı. Basın bildirisi Türkçe, Arapça ve İngilizce okundu. Platform adına konuşan Gazeteci Nevzat Çiçek, "İşgalci İsrail, gazetecileri öldürmeye devam ediyor. Çünkü çok iyi biliyor ki, gazetecinin kaleminden dökülen bir haber, objektifinden yansıyan bir fotoğraf, bir görüntü attığı tonlarca bombadan daha etkili. Susmayacağız, bizi susturamayacaksınız. Hakikatleri gizlemeye gücünüz yetmeyecek" dedi.

Öldürülenlerin dışında 18 gazetecinin İsrail tarafından tutuklandığına dikkat çeken Çiçek, Filistin’deki trajediyi dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan bazı basın mensuplarının işine son verildiğini, mobing uygulandığını, baskı ve sansür yoluyla seslerin kısılmaya çalışıldığını belirtti ve soykırıma göz yuman medya kuruluşlarını kınadıklarını ifade etti.