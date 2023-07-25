Adıyaman Belediyesi tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı programında depremde hayatını kaybeden basın şehitleri için mevlit okutuldu.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen programda ilahi ve ikramların ardından Basın şehitleri adına düzenlenen plaketler, yakınlarına taktim edildi.

Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Ziya Başaran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve gazeteciler cemiyet başkanları ile basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “İkinci meşrutiyetin ilanından sonra basına uygulanan sansürün kaldırılmasıyla beraber 24 Temmuz tarihinde kutladığımız Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle depremden acı bir şekilde aramızdan ayrılan değerli basın mensuplarımızı anmak amacıyla toplandık. Tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın emekçilerinin bayramını kutluyorum. Depremde hayatını kaybeden basın şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise konuşmasında, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremde her kesimi madden ve manen derinden etkileyen felaket hepimizde derin izler bıraktı. Fakat hayat devam ediyor, tekrardan yaşanılabilir bir yer oluşturmak için el birliği ile çalışmalıyız. Bu süreçte ulusal ve yerel basına emekleri için teşekkür ediyor, onların bu özel gününü kutluyorum, aramızdan ayrılan basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Tüm basın personellerinin gününü kutlayarak başarılar dilediğini söyleyen Adıyaman Valisi Osman Varol, “Yaşadığımız büyük afette hayatını kaybeden binlerce vatandaşımızın ailesine başsağlığı ve Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve devletimizin desteğiyle beraber ayağa kalkıp hızlı bir şekilde toparlanmak için çalışacağız. Sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan bu anlamlı günde tüm gazetecilerimizi ve basın mensuplarını tebrik ediyorum. Bu güzel programı gerçekleştirdiği için Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.