Muğla’nın Bodrum ilçesinde görev yaparken son üç yıl içerisinde fiziki ve sözlü saldırıya uğrayan ulusal ve yerel basın mensupları Ortakent Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin önünde basın açıklaması yaparak gazetecilere yönelik saldırıları kınadı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde görev yaparken son üç yıl içerisinde fiziki ve sözlü saldırıya uğrayan ulusal ve yerel basın mensupları Ortakent Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin önünde basın açıklaması yaparak gazetecilere yönelik saldırıları kınadı.

Bodrum’da son üç yılda 5 gazetecinin olay yerinde ve kamuya açık alanda görev yaparken sözlü ve fiziki saldırıya uğraması ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile gazeteci örgütlerini ve Bodrumlu STK’ları harekete geçirdi.

Bodrumlu basın mensuplarına saldırılar artınca tepki gösterildi

Son olarak 2 gün önce Ortakent Mahallesi’nde bir grosmarketin istinad duvarının çökmesi ve tonlarca toprağın marketin bahçesine göçmesiyle meydana gelen heyelanı görüntülemek için olay yerine giden ve yoldan görüntü çeken gazeteci Yaşar Anter, bölgedeki AVM’nin güvenlik görevlilerinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmış, fotoğraf makinesi elinden alınmak istenmişti.

Bodrumlu yerel ve ulusal basın temsilcileri bugün Ortakent Mahallesi’ndeki bahse konu AVM önünde toplanarak gazetecilere yönelik saldırıları kınayan açıklama yaptılar. Alışveriş merkezinin girişinde bir araya gelen Bodrum’da görev yapan gazetecilerin yanı sıra Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti birlikte olayı kınadı.

Bizim amacımız en doğru bilgiyi aktarmak

Haber takibi yaptığı sırada sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kalan gazeteci Yaşar Anter, "Bizim amacımız en doğru bilgileri kamuoyuna ulaştırmaktır. O gün olay yerine geldiğimizde imar yolundan çekim yaparken alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı. Buradan çekim yapmanın yasak olduğunu söyleyerek fotoğraf makinelerimizi elimizden almaya çalıştılar. Bu arada kendilerinin özel güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen, aralarında sivil giyimlilerin de olduğu 5-6 kişinin saldırısına uğradım. Boğazımıza sarıldılar, iteklediler. Kameramızı almaya çalıştılar, fotoğrafları silmeye çalıştılar. Bir basın mensubu olarak bunlara hukuken tepki gösterdik. Bizim amacımız herhangi bir kurumu kötülemek değil, olayı topluma doğru bir şekilde aktarmaktı. Yapılan bu saldırıyı kınıyorum" dedi.

Gazeteciler tek ses oldu

Saldırıya tepki gösteren Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, "Yaşar Anter’e yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Biz Bodrum’da görev yapan gazeteciler olarak bu gibi saldırıların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Bundan sonra basın mensuplarına yapılacak saldırılarda savcılığa suç duyurusunda bulunup hukuksal süreç başlatacağız. Bu gibi saldırıların artık durmasını istiyoruz. İnsanların haber almasını biz gazeteciler sağlıyoruz. Biz görev yaptığımız sırada herkes kendi işini yapsa saldırılara maruz kalmayacağız. Tüm kurum ve kuruluşlara, basın mensuplarına nasıl davranılması gerektiğinin öğretilmesini şahsım ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti adına rica ediyorum" diye konuştu.

Saldırıyı kınadıklarını belirten Muğla Gazeteciler Cemiyeti Bodrum Temsilcisi Ercan Vuranlar, "Bu olaylar son 3-4 yıldan beri çok arttı. Bu tür saldırıların önüne geçilmesi lazım. Bu tarz olaylardan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunmamız gerekiyor. Bizim haklarımızı aramamız lazım" diye belirtti.

Saldırıya karşı tek ses olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Bodrum Temsilcisi Uğur Yurtsev, "Basına bu tarz saldırılar artmaya başladı. Bundan sıkıntı duyuyoruz. Basın yasasının bir an önce çıkmasını ve bizim hakkımızın korunmasını talep ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TMMOB İlçe Koordinasyon Temsilcisi Mustafa Erdoğan, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, TÜLOV Bodrum Temsilcisi Av. Remzi Kazmaz ve birçok STK yaptıkları yazılı açıklamalarla saldırıyı kınadı.