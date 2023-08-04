Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan "Kendi Kentimde 1 Gün Turistim" projesi ve 24 Temmuz Basın Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gazeteciler UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesini gezdi.

Gazeteciler, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda karşılanarak üstü açık otobüsle şehir merkezinde atılan turun ardından Esentepe Mahallesi’nde bulunan Çankaya Parkı’nı gezdi. Safranbolu Belediyesi seralarında üretilen taze ve organik sebzelerin satıldığı "Halkın Bakkalı"nın da yer aldığı parkı gezen gazeteciler, ardından Hıdırlık Seyir Tepesi’ni gezdi. Safranbolu Belediyesinin Yazıköy köyünde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ve Üretim birimindeki serayı gezen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve yaklaşık 30 gazeteci, bahçelerde elde edilen doğal ürünlerin bulunduğu kahvaltı yaptı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ata tohumlarından üretilen organik ürünlerden de hasat etme imkanı bulan gazetecilere içerisinde Ovacık kadın kooperatifinin üretimi süzme bal, Devrek Güneşi Kooperatifinin üretimi doğal erişteler, Muğla Dalaman kooperatifinin üretimi damla sakızı reçeli ve serada üretilen çiçeklerin yer aldığı fideler hediye edildi.

"Tüm gazetecilerimizin Basın Bayramı’nı kutluyorum"

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısı ile düzenlenen program hakkında konuşan Başkan Köse, "Bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Aslında geçen hafta bu programı yapmayı planlıyorduk ama hava muhalefeti sebebi ile bu haftaya ertelendi. Ben bu vesile ile tüm gazetecilerimizin basın bayramını kutluyorum" dedi.

Safranbolu Belediyesi seralarında üretilen organik ürünler üzerine de açıklamalar yapan Köse, "2 sen önce bu seralarda üretime başladık. 18 dönüm arazi üzerinde 10 seramız var. Safranbolu Belediyesi’nin ürettiği tüm çiçekler burada yetişiyor. Kendi ihtiyacımız olan çiçeklerin dışında satış da yapmaya başladık. Bu yıl yaptığımız çiçek üretimi yaklaşık 200 bin adet. Ekonominin kötü olduğu bu günlerde bunun ne kadar kıymetli olduğunu biz çok daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

"Biz bu seralarda sadece çiçek yetiştirmiyoruz" diyen Köse, şunları kaydetti:

"Örnek olmak, tarımla uğraşmak isteyen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla sebzeler yetiştiriyoruz. Tarımla ilgili seramızda eğitimler veriyoruz. 1 metrekare bile toprağına dikim yapmak isteyen herkese destek olmaya devam edeceğiz. İklim değişikliği krizinin yanı sıra, gıda krizi önümüzdeki en önemli krizlerden bir tanesi. O yüzden ekip biçmek, elimizdeki toprağı tarımla değerlendirmek aynı zamanda hayvancılık da tabi ki çok önemli, bunların kıymetini anlamamız, her bölgenin de kendi ihtiyacını kendi içinde karşılaması gerektiğini gördük. Burada yetiştirdiğimiz sebzelerimizi sosyal tesisimizdeki yemeklerimizde kullanıyoruz, aceze yemeklerimizde kullanıyoruz, kreşimizde kullanıyoruz aynı zamanda da satışını yapmaya başladık."