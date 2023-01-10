Ağrı’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ münasebetiyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Ağrı’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ münasebetiyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen kahvaltı programında buluşan basın mensupları, günün anlam ve önemine ilişkin olarak kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Ağrı Burçin Uysal Öğretmenevi’nde düzenlenen programda konuşan Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, cemiyet olarak planladıkları projeleri anlattı. Maddi ve manevi olarak zor şartlar altında çalışan gazetecilerin emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Genç, ilerleyen süreçlerde hayata geçirecekleri projeler için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Genç yaptığı konuşmada şu ifadelere de yer verdi: “Gelişen teknolojinin dezavantajlarını yaşayan meslek grubuna mensup olduğumuz bir gerçektir. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması bu mesleği hakkıyla yapmaya çalışan biz gazetecilerin emeklerini boşa çıkarabilmektedir. Bu yüzden kendimizi her anlamda geliştirmemiz ve çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Cemiyet olarak plânladığımız projelerle eğitimler düzenleyeceğiz. Böylece kaliteli haberlerle farkımızı ortaya koyabileceğiz.”

Genç yaptığı konuşmadan sonra gazetecileri kutlayarak Ağrı’nın doğal ve tarihi varlıklarının resmedildiği tablolar hediye etti. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program sona erdi.