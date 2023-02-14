Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği(KGD), “Bir şeyler Yapmalı’ projesi kapsamında topladıkları yardım kolilerini Hatay İlçesinde depremzedelere ulaştırdı.

Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği(KGD), “Bir şeyler Yapmalı’ projesi kapsamında topladıkları yardım kolilerini Hatay İlçesinde depremzedelere ulaştırdı.

Karaelmas Gazeteciler Derneği(KGD)tarafından, ‘Bir şeyler Yapmalı’ projesi kapsamında yardım kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kapmasında depremzedeler için, yardım kolisi toplandı. Kampanyaya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve iş insanları destek verdi. Toplanan koliler kamyonete yüklenerek gazeteciler tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştırıldı. Zonguldaklı Gazeteciler yardım kolilerinin dağıtımının ardından Hatay Merkez ve Kırıkhan ilçesinde deprem bölgesinde inceleme yaptı. Çalışmaları yakından takip eden gazeteciler yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Zaman zaman gazeteciler de gördükleri manzaralar karşısında göz yaşlarına hakim olamadı. Zonguldak gazeteciler, depremin olduğu andan itibaren çalışmalara büyük destek veren madencilerle bir araya geldi. Gazeteciler, madencilere gıda yardımı yaparak onlara moral verdi.