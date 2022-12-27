Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel bir hastanede hastane afet planı (HAP) uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği basın mensubu rolüne bürünen 2 görevli hastaneden tahliye edilen veya hastaneye getirilen yaralıları görüntülemek isterken, güvenlik görevlileri zor anlar yaşattı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel bir hastanede hastane afet planı (HAP) uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği basın mensubu rolüne bürünen 2 görevli hastaneden tahliye edilen veya hastaneye getirilen yaralıları görüntülemek isterken, güvenlik görevlileri zor anlar yaşattı.

Özel bir hastanede 2022 Hastane Afet Planı (HAP) uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında, basın mensuplarının günlük yaşamlarında karşılaştığı zorluklar anlatıldı. Yaşanan zorluklar, senaryoda basın mensubu olarak rol alan hastane personeli ve hastanenin güvenlik görevlileri tarafından gözler önüne serildi. Tatbikat, hastanede bulunanların anonsla uyarılmasıyla başlarken, hastanenin 1. katında çıkan yangın ve Manavgat’ta meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlar, hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesine getirildi.

Her kurtuluş görevini en güzel şekilde yapmaya çalıştı

Yaralıların hastaneye getirilmesi sırasında görüntü almak isteyen kameraman ve muhabir rolündeki 2 görevli, görevlerini yapabilmek için büyük çaba harcadı. Hastanenin güvenlik görevlileri, basın mensuplarının görüntü almaması için gövdelerini siper ederken, basın mensuplarının kamera ve mikrofonlarını engellediler. Basın mensubu rolündeki 2 personelden özellikle kadın muhabir, güvenlik görevlilerinin ellerinden her kurtuluşta görevini en iyi şekilde yapmaya çaba harcadı. Tatbikat sırasında 1. katta çıkan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Hastanedeki hastalar ve dumandan etkilenenler, görevlilerin yardımıyla yangın merdiveninden aşağıya indirildi.

"Olabilecek bir deprem ve yangın afetinde neler yapabileceğimizi gözler önüne serdi"

Gerçeği aratmayan tatbikatın ardından kısa bir açıklama yapan organizasyon sorumlusu Nurdan Yılmaz, "2022 yılı HAP tatbikatımızı başarıyla gerçekleştirdik. Bu tatbikat bizim olabilecek bir deprem ve yangın afetinde neler yapabileceğimizi gözler önüne serdi. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Vedat Kürkçü, "Bugün hastane afet planı tatbikatımızı gerçekleştirdik. Olabilecek bir afet ve yangın karşısında personelimizin neler yapabileceğini görmüş olduk. Bizlere destek veren ekiplerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.