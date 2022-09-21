Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Şanlıurfa’da Çalışan Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Şanlıurfa’da Çalışan Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gazeteciler Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’a yeni görevinde başarı diledi. Ziyarette, Şanlıurfa’nın sorunları konusunda istişarelerde bulunuldu. Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak, ve yönetim kurulu üyeleri, müdür Ulucan’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Gülebak, ziyarette Ulucan’a yeni görevinde başarılar dileyerek Şanlıurfa için hayırlı olması temennisinde bulundu. Gülebak, Ulucan’a kentte nasıl bir çalışma içinde olduklarını ve dernek olarak yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Müdür Ulucan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.