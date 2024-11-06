Gazeteciler Cemiyeti’nin yerel medya ile ilgili durum değerlendirme toplantılarının son durağı Trabzon oldu.

Gazeteciler Cemiyeti’nin durum değerlendirme toplantıları kapsamında son durağı Trabzon oldu. Trabzon’da bir otelde düzenlenen toplantıda yerel medyanın sorunları konuşuldu. Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Oruç, "Yerel basın bugün bir yaşam mücadelesi vermektedir. Bu buluşmaların amacı yalnızca mesleğimizin sorunlarını tarihe not düşmek değil, fikir geliştirme ve sorunların çözümünde birlikte çalışma isteğidir" dedi.

Başkan Yardımcısı Oruç, yerel basının son yıllarda içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, “Yerel basın kuruluşlarında yaşanan kapanmalar, yerel basında çalışan gazeteci sayısında yaşanan azalma, yerel basının okunma oranlarında yaşanan düşüş basın tarihine not edilecek düzeyde endişe uyandırmaktadır. Yerel basın güçsüzleştikçe, her türlü yasal düzenlemeyle daha korumasız ve savunmasız hale gelmektedir’ şeklinde konuştu.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ise yaptığı konuşmada, Trabzon’da gerçekleştirilen bu toplantı için Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ederek, "Bu etkinliklerin artmasını, Ordu’daki, Artvin’deki, Giresun’daki Trabzon’daki, Ankara’daki bütün gazetecilerin tanışarak kendi sorunlarını çözmelerini temenni ediyorum. Kağıt ve matbaa masraflarının artması bir sorun. Basın İlan Kurumu’nun internet haber sitelerine yönelik yeni trafik sayıları belirlemesi sonucu yerel haber sitelerimiz resmi ilanlardan faydalanamıyorlar" ifadelerini kullandı.