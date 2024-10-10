Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrenciler ile bir araya gelerek dijital medya ve içerik üretimi konusunda deneyimlerini paylaştı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim gören radyo ve televizyon programcılığı bölümü öğrencileri ile bir araya gelen Özbey, dijital medyanın hızla geliştiği günümüzde gazeteciliğin dönüşümü ve içerik üretiminin önemi üzerinde durarak, öğrencilere mesleğin temel ilkelerini ve zorluklarını anlattı.

Gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinen Özbey, "Gazetecilik sadece haber yazmaktan ibaret değil. Her gün yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz ve bilgiye ulaşmak kadar bu bilgiyi doğrulamak da büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Haberci olarak etik değerlerden asla taviz vermemeliyiz. Özellikle intihar gibi hassas konular sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı şekilde yayılıyor. Sosyal medyada hızla yayılan yanlış haberler intihara teşvik gibi büyük zararlara yol açabiliyor. İntihar gibi hassas konular da çoğu zaman yanlış aktarılabiliyor, bu yüzden biz gazeteciler olarak doğru ve teyit edilmiş bilgileri paylaşmaya özen göstermeliyiz" dedi.

Program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özbey’e, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Demirel ve Öğretim Görevlisi Tuba Adıgüzel tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.