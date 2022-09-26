Şanlıurfa’da görev yapan gazeteciler, Şanlıurfa’ya yeni atanan Başsavcı Cuma Çoban’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Şanlıurfa’da görev yapan gazeteciler, Şanlıurfa’ya yeni atanan Başsavcı Cuma Çoban’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cuma Çoban’a Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak ve yönetim kurulu üyeleri, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gülebak, Çoban’a yeni görevinde başarılar dileyerek, kentte nasıl bir çalışma içinde olduklarını ve dernek olarak yapmış oldukları faaliyetleri katardı. Çoban ziyaret dolayısıyla gazetecilere teşekkür etti.